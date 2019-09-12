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В Україні приступили до сівби озимих зернових культур

В Україні приступили до сівби озимих зернових культур

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 11 вересня аграрії майже всіх областей України приступили до сівби озимих зернових культур, яких посіяно 364 тис. га або 5% до прогнозу у 7,3 млн га. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінагропром.

Зокрема, посіяно:

озимої пшениці – 338 тис. га або 5% до прогнозу у 6,2 млн га;

жита – 16 тис. га або 14% до прогнозу у 122 тис. га;

озимого ячменю – 9 тис. га або 1% до прогнозу у 920 тис. га.

Крім того, озимого ріпаку посіяно 892 тис. га або 83% до прогнозу.

Щодо збирання зернових та зернобобових культур, то на цю дату обмолочено 10,2 млн га площі або 67% до прогнозу та зібрано 40,0 млн тонн зерна. З них намолочено:

ранніх зернових та зернобобових культур – намолочено 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9% до прогнозу;

гречки – 37 тис. тонн з площі 28 тис. га або 41% до прогнозу;

проса – 116 тис. тонн з площі 62 тис. га або 69% до прогнозу.

Крім того, соняшник обмолочено на площі 1,7 млн га або 29% та зібрано 3,6 млн тонн зерна. Соя обмолочена на площі 286 тис. га або 18% до прогнозу та зібрано 651 тис. тонн зерна.

Найбільший вал зерна намолотили хлібороби у Одеській і Запорізькій – 3,1 млн тонн, Харківській – 2,9 млн тонн, Дніпропетровській – 2,8 млн тонн, Миколаївській – 2,7 млн тонн областях.

Нагадаємо, станом на 2 вересня збирання зернових та зернобобових культур в Україні проведено на площі 10,1 млн га або 66% до прогнозу.

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