В Україні приступили до сівби озимих зернових культур

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 11 вересня аграрії майже всіх областей України приступили до сівби озимих зернових культур, яких посіяно 364 тис. га або 5% до прогнозу у 7,3 млн га. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінагропром.