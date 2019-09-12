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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108852 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120650 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112223 просмотра

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6 марта, 14:10 • 118341 просмотра

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В Украине приступили к севу озимых зерновых культур

В Украине приступили к севу озимых зерновых культур

Киев  •  УНН

 • 9016 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 11 сентября аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, которых посеяно 364 тыс. га или 5% к прогнозу в 7,3 млн га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минагропром.

В частности, посеяно:

озимой пшеницы - 338 тыс. га или 5% к прогнозу в 6,2 млн га;

ржи - 16 тыс. га или 14% к прогнозу в 122 тыс. га;

озимого ячменя - 9 тыс. га или 1% к прогнозу в 920 тыс. га.

Кроме того, озимого рапса посеяно 892 тыс. га или 83% к прогнозу.

По сбору зерновых и зернобобовых культур, то на эту дату обмолочено 10,2 млн га площади или 67% к прогнозу и собрано 40,0 млн тонн зерна. Из них намолочено:

ранних зерновых и зернобобовых культур - намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га или 99,9% к прогнозу;

гречки - 37 тыс. тонн с площади 28 тыс. га или 41% к прогнозу;

проса - 116 тыс. тонн с площади 62 тыс. га или 69% к прогнозу.

Кроме того, подсолнечник обмолочено на площади 1700000 га или 29% и собрано 3,6 млн тонн зерна. Соя обмолочена на площади 286 тыс. Га или 18% к прогнозу и собрано 651 тыс. Тонн зерна.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской - 3100000 тонн, Харьковской - 2900000 тонн, Днепропетровской - 2800000 тонн, Николаевской - 2700000 тонн областях.

Напомним, по состоянию на 2 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведена на площади 10,1 млн га или 66% согласно прогнозу.

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