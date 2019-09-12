В Украине приступили к севу озимых зерновых культур
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 11 сентября аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, которых посеяно 364 тыс. га или 5% к прогнозу в 7,3 млн га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минагропром.
В частности, посеяно:
озимой пшеницы - 338 тыс. га или 5% к прогнозу в 6,2 млн га;
ржи - 16 тыс. га или 14% к прогнозу в 122 тыс. га;
озимого ячменя - 9 тыс. га или 1% к прогнозу в 920 тыс. га.
Кроме того, озимого рапса посеяно 892 тыс. га или 83% к прогнозу.
По сбору зерновых и зернобобовых культур, то на эту дату обмолочено 10,2 млн га площади или 67% к прогнозу и собрано 40,0 млн тонн зерна. Из них намолочено:
ранних зерновых и зернобобовых культур - намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га или 99,9% к прогнозу;
гречки - 37 тыс. тонн с площади 28 тыс. га или 41% к прогнозу;
проса - 116 тыс. тонн с площади 62 тыс. га или 69% к прогнозу.
Кроме того, подсолнечник обмолочено на площади 1700000 га или 29% и собрано 3,6 млн тонн зерна. Соя обмолочена на площади 286 тыс. Га или 18% к прогнозу и собрано 651 тыс. Тонн зерна.
Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской - 3100000 тонн, Харьковской - 2900000 тонн, Днепропетровской - 2800000 тонн, Николаевской - 2700000 тонн областях.
Напомним, по состоянию на 2 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведена на площади 10,1 млн га или 66% согласно прогнозу.