В Украине приступили к севу озимых зерновых культур

КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 11 сентября аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, которых посеяно 364 тыс. га или 5% к прогнозу в 7,3 млн га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минагропром.