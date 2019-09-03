Жнива-2019: в Україні зібрано 66% врожаю від прогнозу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Станом на 2 вересня збирання зернових та зернобобових культур в Україні проведено на площі 10,1 млн га або 66% до прогнозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
Так, намолочено 39,4 млн тонн зерна при середній врожайності 39,2 ц/га, в тому числі:
ранніх зернових та зернобобових культур – намолочено 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9% до прогнозу;
гречки – 16,0 тис. тонн з площі 12 тис. га або 18% до прогнозу;
проса – 80 тис. тонн з 43 тис. га або 48% до прогнозу.
Крім того, соняшник обмолочений на площі 415 тис. га або 7% та зібрано 780 тис. тонн зерна при середній урожайності 18,8 ц/га. Соя обмолочена на площі 69 тис. га або 4% до прогнозу та зібрано 154 тис. тонн зерна при середній урожайності 22,4 ц/га.
Щодо посіву озимого ріпаку під урожай 2020 року, по польові роботи проведено на площі 755 тис. га або 70% до прогнозу.
Нагадаємо, Україна відправила на експорт уже 7,6 млн тонн зернових.