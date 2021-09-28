В Україні понад 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні понад 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до кінця жовтня 2021 року. Про це журналісту УНН повідомили в МОЗ у відповідь на запит.
Цитата
“Станом на 16 вересня 2021 року залишок вакцини Астразенека на регіональних та місцевих складах складав 2 971 600 доз, у тому числі з терміном придатності:
· до 30.09.2021 — 5600 доз;
· до 31.10.2021 — 1 799 000 доз;
· до 30.11.2021 — 1 167 000 доз”, — йдеться у відповіді на запит.
Деталі
Повідомляється, що кількість щеплень, які проводяться протягом доби, залежить від кількості мобільних бригад з імунізації, пунктів щеплення та центрів вакцинації населення, які вакцинують протягом доби.
“Станом на 17.06.2021 кількість щеплених вакциною Астразенека за останню добу становила 23 757 осіб”, — зазначається у відповіді на запит.
До слова
З інформації, яку надав МОЗ, можна зробити висновок, що, ймовірно, не вдасться використати усі дози вакцини до закінчення терміну придатності. УНН провів простий розрахунок: припустимо, що вакциною щеплюватимуть до кінця вересня та весь жовтень, і середні темпи становитимуть 25 тисяч щеплень на добу (що навіть вище показника останньої доби, яку вказав МОЗ) - навіть за таких умов встигнуть використати не більше ніж 800 тис. доз.
Доповнення
В аналізі поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19 від Центру економіки охорони здоров’я KSE повідомлялося, що в Україні постає питання використання вакцини AstraZeneca в межах її терміну придатності.
У серпні Україна отримала вакцину AstraZeneca від низки європейських країн — зокрема, Польщі, Греції, Литви, Австрії, Німеччини.