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В Украине более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября

В Украине более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября

Киев  •  УНН

 • 39085 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября 2021 года. Об этом журналисту УНН сообщили в Минздраве в ответ на запрос.

Цитата

"По состоянию на 16 сентября 2021 года остаток вакцины АстраЗенека на региональных и местных складах составлял 2971600 доз, в том числе со сроком годности:

· К 30.09.2021 - 5600 доз

· К 31.10.2021 - 1 799 000 доз

· К 30.11.2021 - 1 167 000 доз", - говорится в ответе на запрос.

Детали

Сообщается, что количество прививок, проводимых в течение суток, зависит от количества мобильных бригад по иммунизации, пунктов прививки и центров вакцинации населения, вакцинируют в течение суток.

"По состоянию на 17.06.2021 количество привитых вакциной АстраЗенека за последние сутки составляла 23 757 человек", - отмечается в ответе на запрос.

К слову

Из информации, которую предоставил Минздрав, можно сделать вывод, что, вероятно, не удастся использовать все дозы вакцины до истечения срока годности. УНН провел простой расчет: предположим, что вакциной будут прививать до конца сентября и весь октябрь, и средние темпы составят 25 тысяч прививок в сутки (что даже выше показателя последних суток, которую указал Минздрав) - даже при таких условиях успеют использовать не более 800 тыс. доз.

Дополнение

В анализе текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19 от Центра экономики здравоохранения KSE сообщалось, что в Украине возникает вопрос использования вакцины AstraZeneca в пределах ее срока годности.

В августе Украина получила вакцину AstraZeneca от ряда европейских стран - в частности, Польши, Греции, Литвы, Австрии, Германии.

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