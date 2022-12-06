В Україні половина усіх професій "з ліцензією" мають ознаки застарілості - міністр

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«Ліцензованих професій 662, з них професій підготовки лише 302, за якими здійснюється на сьогодні підготовка закладами освіти. Навіщо нам всі інші понад 350. Вони мають ознаку застарілості, вони тільки вводять в оману при професійному налаштуванню студента на той чи інший заклад. Ми сьогодні маємо державні стандарти професійної освіти лише з 356 професій, з яких ліцензовано 662», - розповів Шкарлет.

За його словами, Україна має кваліфікаційні характеристики лише по 476 професіям та 109 професійних стандартів.

Доповнення

В Україні створили робочу групу з питань класифікації професій.

Міністерство економіки анонсувало створення в Україні єдиної бази вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу.