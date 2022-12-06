В Украине у половины всех профессий "с лицензией" есть признаки устаревших - министр

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«Лицензированных профессий 662, из них профессий подготовки только 302, по которым осуществляется на сегодняшний день подготовка учебными заведениями. Зачем нам все остальные более 350. Они имеют признаки устаревших, они только вводят в заблуждение при профессиональной настройке студента на то или иное заведение. Мы сегодня имеем государственные стандарты профессионального образования только по 356 профессиям, из которых лицензировано 662», – рассказал Шкарлетт.

По его словам, Украина имеет квалификационные характеристики только по 476 профессиям и 109 профессиональным стандартам.

Дополнение

В Украине создали рабочую группу по классификации профессий.

Министерство экономики анонсировало создание в Украине единой базы вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени.