В Україні створили робочу групу з питань класифікації професій

Деталі

Основне завдання робочої групи – розроблення концепції реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" для його гармонізації з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення у відповідність з Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08.

Положення про міжвідомчу робочу групу затвердили, а також визначили її склад.

Доповнення

Міністерство економіки анонсувало створення в Україні єдиної бази вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу.