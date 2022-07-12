В Україні створили робочу групу з питань класифікації професій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив рішення створити міжвідомчу робочу групу з питань реформування національного класифікатора професій як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Основне завдання робочої групи – розроблення концепції реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" для його гармонізації з міжнародними стандартами класифікації занять, професій, професійних кваліфікацій, освіти та приведення у відповідність з Міжнародною стандартною класифікацією занять ISCO-08.
Положення про міжвідомчу робочу групу затвердили, а також визначили її склад.
Доповнення
Міністерство економіки анонсувало створення в Україні єдиної бази вакансій, яка буде оновлюватися в режимі реального часу.