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В Украине создали рабочую группу по вопросам классификации профессий

В Украине создали рабочую группу по вопросам классификации профессий

Киев • УНН

 • 140379 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании принял решение создать межведомственную рабочую группу по реформированию национального классификатора профессий как временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Основная задача рабочей группы – разработка концепции реформирования национального классификатора Украины ДК 003:2010 "Классификатор профессий" для его гармонизации с международными стандартами классификации занятий, профессий, профессиональных квалификаций, образования и приведения в соответствие с Международной стандартной классификацией занятий ISCO-08.

Положение о межведомственной рабочей группе утвердили, а также определили ее состав.

Дополнение

Министерство экономики анонсировало создание в Украине единой базы вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени.

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