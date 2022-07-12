В Украине создали рабочую группу по вопросам классификации профессий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании принял решение создать межведомственную рабочую группу по реформированию национального классификатора профессий как временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Основная задача рабочей группы – разработка концепции реформирования национального классификатора Украины ДК 003:2010 "Классификатор профессий" для его гармонизации с международными стандартами классификации занятий, профессий, профессиональных квалификаций, образования и приведения в соответствие с Международной стандартной классификацией занятий ISCO-08.
Положение о межведомственной рабочей группе утвердили, а также определили ее состав.
Дополнение
Министерство экономики анонсировало создание в Украине единой базы вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени.