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В Україні подорожчали бензин, м'ясо та сигарети

В Україні подорожчали бензин, м'ясо та сигарети

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У січні в Україні зросли у ціні 92% споживчих товарів та послуг. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Досить відчутно подорожчав бензин марки А-92 та А-95 – одразу на 1 грн 28 коп. та 1 грн 29 коп. на літрі відповідно.

Водночас, зросла вартість сигарет. В тому числі - вітчизняних марок: на 0,7%. Сигарети із фільтром медіум та преміум класу в середньому по Україні подорожчали на 2,2% та 2% відповідно.

Також подорожчали усі види м'яса (яловичина, свинина та птиця, - ред.) - приблизно на 1,5%.

Прогнози експертів щодо вартості пального в Україні є невтішними. Навіть у випадку стабілізації нацвалюти, подорожчання нафти на світовому ринку накладе відбиток на гаманець українського споживача.

"Ціни на пальне будуть рости. Прогноз невтішний. По перше, у нас імпортне паливо. Прогнозується, що ціна на нафту на світових ринках буде зростати, а це відобразиться на українських АЗС. Навіть якщо поряд з цим курс нацвалюти буде стабільним", - пояснив економічний експерт Олександр Охрименко.

Тож економіст радить українцям готуватися до подорожчання продуктів харчування.

"У нас в березні починається посівна, але вже сьогодні ціни на дизпаливо дуже високі. І навряд чи перед посівною вони знизяться. Дорожчає дизпаливо - дорожчає зерно, м'ясо і так далі. У зерні - 33% палива. Прогнозую, що до кінця року паливо може подорожчати щонайменше на 10%. Якщо зростає пальне на 10% - то на 3% зростає вартість зерна. Відповідно на 5-7% зростає вартість молока і м'яса", - пояснив він.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, у січні 2018 року споживча інфляція прискорилася до 14.1% у річному вимірі. Фактична інфляція була дещо вищою за траєкторію прогнозу, опублікованого в "Інфляційному звіті" за січень 2018 року, у зв’язку із швидшими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на сирі продукти та паливо.

Раніше повідомлялось, що різке зростання цін на паливо спровокувало подорожчання продуктів харчування, зокрема м’яса.

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