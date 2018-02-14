В Украине подорожали бензин, мясо и сигареты

Достаточно ощутимо подорожал бензин марки А-92 и А-95 - сразу на 1 грн 28 коп. и 1 грн 29 коп. на литре соответственно.

В то же время, выросла стоимость сигарет. В том числе - отечественных марок: на 0,7% сигареты с фильтром медиум и премиум класса в среднем по Украине подорожали на 2,2% и 2% соответственно.

Также подорожали все виды мяса (говядина, свинина и птица, - ред.) - примерно на 1,5%.

Прогнозы экспертов относительно стоимости горючего в Украине неутешительны. Даже в случае стабилизации нацвалюты, подорожание нефти на мировом рынке наложит отпечаток на кошелек украинского потребителя.

"Цены на топливо будут расти. Прогноз неутешительный. Во-первых, у нас импортное топливо. Прогнозируется, что цена на нефть на мировых рынках будет расти, а это отразится на украинских АЗС. Даже если наряду с этим курс нацвалюты будет стабильным", - пояснил экономический эксперт Александр Охрименко.

Поэтому экономист советует украинцам готовиться к подорожанию продуктов питания.

"У нас в марте начинается посевная, но уже сегодня цены на дизтопливо очень высоки. И вряд ли перед посевной они снизятся. Дорожает дизтопливо - дорожает зерно, мясо и так далее. В зерне - 33% топлива. Прогнозирует, что до конца года топливо может подорожать минимум на 10%. Если растет цена топливо на 10% - то на 3% возрастает стоимость зерна. Соответственно на 5-7% возрастает стоимость молока и мяса", - объяснил он.

Напомним, по данным Нацбанка, в январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14.1% в годовом измерении. Фактическая инфляция была несколько выше траектории прогноза, опубликованного в "инфляционную отчете" за январь 2018 года, в связи с быстрым, нежели ожидалось, темпом роста цен на сырые продукты и топливо.

Ранее сообщалось, что резкое рост цен на топливо спровоцировал подорожание продуктов питания, в частности мяса.