В Україні планують затвердити використання QR-коду для переказу коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. До кінця 2020 року в Україні регулятори планують затвердити порядок використання QR-коду для переказу коштів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.
"До кінця 2020 року регулятори планують затвердити порядок використання QR-коду для переказу коштів. До кінця 2024 року планується впровадити нові моделі дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта. Ці та інші (моделі - ред.) передбачені Стратегією (Стратегія розвитку фінансвого сектору – ред.) кроки сприятимуть появі нових фінансових онлайн-послуг та зручності надання фінансових послуг громадянам загалом", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, до кінця 2020 року регулятори планують забезпечити прозорість та зрозумілість реклами фінансових послуг. А до кінця 2021 року - зобов’язати фінансові установи (не лише банки) розкривати повну інформацію про умови та вартість кредитів, страхових послуг тощо.
"До кінця 2022 року регулятори планують створити систему гарантування вкладів членів кредитних спілок та гарантування виплат за договорами накопичувального страхування життя", - повідомили в НБУ.
Нагадаємо, голова Нацбанку Яків Смолій назвав п’ять цілей Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року.