В Украине планируют утвердить использование QR-кода для перевода средств
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. До конца 2020 года в Украине регуляторы планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"К конца 2020 года регуляторы планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств. К концу 2024 года планируется внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента. Эти и другие (модели - ред.) предусмотрены Стратегией (Стратегия развития Финансово сектора - ред. ) шаги будут способствовать появлению новых финансовых онлайн-услуг и удобства предоставления финансовых услуг гражданам в целом", - говорится в сообщении.
Кроме того, до конца 2020 года регуляторы планируют обеспечить прозрачность и понятность рекламы финансовых услуг. А к концу 2021 года - обязать финансовые учреждения (не только банки) раскрывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов, страховых услуг и тому подобное.
"До конца 2022 года регуляторы планируют создать систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам накопительного страхования жизни", - сообщили в НБУ.
Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий назвал пять целей Стратегии развития финансового сектора до 2025 года.