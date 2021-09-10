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В Україні новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 4,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 10,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордні понад 173 тисячі, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 9 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 67 042 людини, повністю імунізовані - 106 573 людини", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Протягом доби працювали: 1010 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення; 337 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Додамо, голова МОЗ Віктор Ляшко обіцяв "у літній період провести 10 мільйонів щеплень", а не від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала наприкінці лютого 2021 року.

Тим часом, станом на кінець серпня, за даними експертів, принаймні однією дозою в Україні вакциновані були 13,4% осіб, при тому, що країни-лідери за темпами у Європі вже вакцинували від 60% населення щонайменше однією та від 40% — двома. Натомість, три українські регіони на кінець серпня все ще не досягли рівня вакцинації 10% населення — це були Волинська, Івано-Франківська та Рівненська області.

Такі темпи вакцинації спостерігаються на тлі наростання хвилі захворюваності на COVID-19 з початком осені - лише за минулу добу, 9 вересня, приріст нових випадків сягнув понад 3,6 тисячі другий день поспіль, після стрибка за 8 вересня на понад тисячу випадків, або третину, проти показника днем раніше.

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