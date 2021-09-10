В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

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"173 615 людей вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 9 сентября 2021 года. Одну дозу получили 67 042 человека, полностью иммунизированы - 106 573 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали 1010 мобильных бригад, 2977 пунктов прививки; 337 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 789 254 человека, из них получили одну дозу - 5 789 252 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 407 825 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Добавим, глава Минздрава Виктор Ляшко обещал "в летний период провести 10 миллионов прививок", а не от начала прививочной кампании, которая стартовала в конце февраля 2021 года.

Между тем, по состоянию на конец августа, по данным экспертов, по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы были 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% - двумя. При этом, три украинские регионы на конец августа все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения - это были Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области.

Такие темпы вакцинации наблюдаются на фоне нарастания волны заболеваемости COVID-19 с началом осени - только за минувшие сутки, 9 сентября, прирост новых случаев достиг более 3,6 тысячи второй день подряд, после прыжка за 8 сентября на больше чем тысячу случаев, или треть, по сравнению с показателем днем ранее.