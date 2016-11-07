В Україні не існує органу захисту легальних лотерейних операторів від шахраїв – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні немає органу, який би міг захистити бренд від шахраїв, зокрема і в лотерейному бізнесі, де під виглядом легальних лотерей діють цілі нелегальні мережі. Про це у програмі “Гра інтересів” повідомила експерт з юридичного захисту брендів Ольга Волкова, передає УНН.
“Ті, органи, які створені в Україні для захисту інтелектуальної власності, несуть превентивну форму захисту, тобто реєстрацію. Але якщо вже ви використовуєте зареєстрований знак, і виявляєте порушників своєї інтелектуальної власності, то цей орган не має повноважень захищати вашу інтелектуальну власність”, — О.Волкова.
Також, за словами експерта, ця процедура в Україні є дуже затратною і не завжди доводиться до кінця.
“Світові бренди, які імітуються, копіюються або підробляються в Україні більшою частиною не знають про такі підробки, а якщо навіть і знають, то вартість судових витрат і вартість послуг адвокатів і взагалі виявлення цих порушників, це дуже розхідна частина і взагалі не завжди це розглядається в судах і не завжди порушники притягуються до відповідальності”, — сказала О.Волкова.
Експерт зазначає, що в Україні дуже популярною стала імітація лотерейної діяльності під брендами легальних операторів — діють вже цілі нелегальні мережі. Така ситуація свідчить про слабкість державної влади та особистий інтерес у розвитку підпільного грального ринку.
На відміну від України, за кордоном юридична практика дуже дієва, за підробку чи імітацію чужого бренду можна не лише заплати штраф, а й опинитися за ґратами.
Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.
Фахівці наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробило ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак втратило право на перевірки.
Як повідомляв УНН, Мінфін закликали захистити лотерейний ринок від шахраїв.