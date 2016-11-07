В Україні не існує органу захисту легальних лотерейних операторів від шахраїв – експерт

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні немає органу, який би міг захистити бренд від шахраїв, зокрема і в лотерейному бізнесі, де під виглядом легальних лотерей діють цілі нелегальні мережі. Про це у програмі “Гра інтересів” повідомила експерт з юридичного захисту брендів Ольга Волкова, передає УНН.