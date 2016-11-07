В Украине не существует органа защиты легальных лотерейных операторов от мошенников - эксперт

"Те органы, которые созданы в Украине для защиты интеллектуальной собственности, несут превентивную форму защиты, то есть регистрацию. Но если уж вы используете зарегистрированный знак, и обнаруживаете нарушителей своей интеллектуальной собственности, то этот орган не имеет полномочий защищать вашу интеллектуальную собственность", - О.Волкова.

Также, по словам эксперта, эта процедура в Украине является очень затратной и не всегда доводится до конца.

"Мировые бренды, которые имитируются, копируются или подделываются в Украине большей частью не знают о таких подделках, а если даже и знают, то стоимость судебных расходов и стоимость услуг адвокатов и вообще выявление этих нарушителей, это очень расходная часть и вообще не всегда это рассматривается в судах и не всегда нарушители привлекаются к ответственности", - сказала О.Волкова.

Эксперт отмечает, что в Украине очень популярной стала имитация лотерейной деятельности под брендами легальных операторов - действуют уже целые нелегальные сети. Такая ситуация свидетельствует о слабости государственной власти и личном интересе в развитии подпольного игорного рынка.

В отличие от Украины, за рубежом юридическая практика очень действенная, за подделку или имитацию чужого бренда можно не только заплатить штраф, но и оказаться за решеткой.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереямы, работающими под их прикрытием.

Специалисты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей, а значит потеряло право на проверки.

Как сообщал УНН, Минфин призвали защитить лотерейный рынок от мошенников.