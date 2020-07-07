В Україні на COVID-19 захворіло вже 7 046 медпрацівників

"За минулу добу захворіло (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) 564 особи, з них 19 дітей, а також 16 медпрацівників, було госпіталізовано 197 осіб, зафіксовано 21 летальний випадок, при цьому одужало 490 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 49 607 людей, з них 3 569 дітей, а також 7 046 медпрацівників. При цьому загалом одужало 22 193 особи, а летальних випадків 1 283", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже 49,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 564.