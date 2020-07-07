В Украине COVID-19 заболело уже 7046 медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 7046 медработников и 3569 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) 564 человека, из них 19 детей, а также 16 медработников, были госпитализированы 197 человек, зафиксировано 21 летальный случай, при этом выздоровели 490 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 49607 человек, из них 3569 детей, а также 7046 медработников. При этом в целом выписаны 22193 человека, а летальных случаев 1283", - отметил он.
Напомним, в Украине уже 49,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 564.