В Україні можуть віднести до “червоної” зони епіднебезпеки останню область
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За останню добу в Херсонській області зафіксовано 69 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Наразі в області 24 106 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, пише УНН з посиланням на сайт Херсонської ОДА.
Деталі
Херсонщина наразі єдина область в “жовтій” зоні епідемічної небезпеки. Всього у закладах охорони здоров’я перебуває — 487 осіб, в тому числі 405 осіб з COVID-19 та 82 особи з підозрою. Всього 21,3% ліжкомісць зайнято хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та пацієнтами з підозрою.
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“Статистика захворюваності жителів Херсонщини на коронавірус стрімко росте! Із дня на день ми можемо перейти до „помаранчевої“ або навіть до „червоної“ зони. І тоді — як ви знаєте — будуть діяти жорсткі обмеження”, — інформують на сайті ОДА.
У разі введення області до “червоної” зони, буде заборонена робота закладів харчування, РЦ, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, спортзалів, ринків.
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Додатково
Усього на Херсонщині вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) щеплено 10 710 осіб. В Україні вакциновано понад 212 тисяч осіб. Записатися до листа очікування на вакцинацію швидко та зручно ви можете через додаток “Дія” або у свого сімейного лікаря.
Нагадаємо
У 21 регіоні України станом на 29 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. При цьому 10 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу, за добу сюди потрапила Чернігівщина. Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами "червоних зон" в країні.