В Україні можуть віднести до “червоної” зони епіднебезпеки останню область

ukru
21:00 • 17156 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 47278 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 44631 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 91303 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 57538 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93743 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115678 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144458 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184028 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310917 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102342 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100298 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103141 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 98246 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 90429 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 55880 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310916 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245294 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338985 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62930 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109782 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110603 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107580 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120989 перегляди
Актуальне
В Україні можуть віднести до “червоної” зони епіднебезпеки останню область

В Україні можуть віднести до “червоної” зони епіднебезпеки останню область

Київ • УНН

 • 25573 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. За останню добу в Херсонській області зафіксовано 69 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Наразі в області 24 106 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, пише УНН з посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Деталі

Херсонщина наразі єдина область в “жовтій” зоні епідемічної небезпеки. Всього у закладах охорони здоров’я перебуває — 487 осіб, в тому числі 405 осіб з COVID-19 та 82 особи з підозрою. Всього 21,3% ліжкомісць зайнято хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та пацієнтами з підозрою.

Цитата

“Статистика захворюваності жителів Херсонщини на коронавірус стрімко росте! Із дня на день ми можемо перейти до „помаранчевої“ або навіть до „червоної“ зони. І тоді — як ви знаєте — будуть діяти жорсткі обмеження”, — інформують на сайті ОДА.

У разі введення області до “червоної” зони, буде заборонена робота закладів харчування, РЦ, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, спортзалів, ринків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хвиля епідемії коронавірусу в Україні піде на спад щонайменше за тиждень - НАН

Додатково

Усього на Херсонщині вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) щеплено 10 710 осіб. В Україні вакциновано понад 212 тисяч осіб. Записатися до листа очікування на вакцинацію швидко та зручно ви можете через додаток “Дія” або у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо

У 21 регіоні України станом на 29 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. При цьому 10 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу, за добу сюди потрапила Чернігівщина. Укрзалізниця оновила графік пасажирських перевезень у зв’язку зі змінами "червоних зон" в країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79