В Украине могут отнести к “красной” зоне эпидопасности последнюю область

Детали

Херсонщина пока единственная область в “желтой” зоне эпидемической опасности. Всего в учреждениях здравоохранения находится — 487 человек, в том числе 405 человек из COVID-19 и 82 человека с подозрением. Всего 21,3% койкомест занято больными острой респираторной болезни COVID-19 и пациентами с подозрением.

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“Статистика заболеваемости жителей Херсонщины на коронавирус стремительно растет! Со дня на день мы можем перейти к „оранжевой“ или даже в „красной“ зоны. И тогда — как вы знаете — будут действовать жесткие ограничения ”, - информируют на сайте ОГА.

В случае введения области в “красной” зоны, будет запрещена работа общепита, РЦ, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, рынков.

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Дополнительно

Всего на Херсонщине вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) привито 10710 человек. В Украине вакцинировано более 212 000 человек. Записаться в лист ожидания на вакцинацию быстро и удобно можно через приложение “Действие” или у своего семейного врача.

Напомним

В 21 регионе Украины по состоянию на 29 марта превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. При этом 10 областей и Киев находятся в “красной” зоне за распространением коронавируса сутки сюда попала Черниговщина. Укрзализныця обновила график пассажирских перевозок в связи с изменениями “красных зон” в стране.