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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 50295 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 70173 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109490 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145096 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195724 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193518 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279748 просмотра

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В Украине могут отнести к “красной” зоне эпидопасности последнюю область

В Украине могут отнести к “красной” зоне эпидопасности последнюю область

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. За последние сутки в Херсонской области зафиксировано 69 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Сейчас в области 24 106 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус, пишет УНН со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

Детали

Херсонщина пока единственная область в “желтой” зоне эпидемической опасности. Всего в учреждениях здравоохранения находится — 487 человек, в том числе 405 человек из COVID-19 и 82 человека с подозрением. Всего 21,3% койкомест занято больными острой респираторной болезни COVID-19 и пациентами с подозрением.

Цитата

“Статистика заболеваемости жителей Херсонщины на коронавирус стремительно растет! Со дня на день мы можем перейти к „оранжевой“ или даже в „красной“ зоны. И тогда — как вы знаете — будут действовать жесткие ограничения ”, - информируют на сайте ОГА.

В случае введения области в “красной” зоны, будет запрещена работа общепита, РЦ, ТРЦ, кинотеатров, театров, спортзалов, рынков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волна эпидемии коронавируса в Украине пойдет на спад не менее чем за неделю — НАН

Дополнительно

Всего на Херсонщине вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) привито 10710 человек. В Украине вакцинировано более 212 000 человек. Записаться в лист ожидания на вакцинацию быстро и удобно можно через приложение “Действие” или у своего семейного врача.

Напомним

В 21 регионе Украины по состоянию на 29 марта превышен показатель госпитализаций больных через COVID-19. При этом 10 областей и Киев находятся в “красной” зоне за распространением коронавируса сутки сюда попала Черниговщина. Укрзализныця обновила график пассажирских перевозок в связи с изменениями “красных зон” в стране.

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