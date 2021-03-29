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COVID-госпіталізацій більше норми у 21 регіоні, "червоні" зони оновили

COVID-госпіталізацій більше норми у 21 регіоні, "червоні" зони оновили

Київ • УНН

 • 16342 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У 21 регіоні України станом на 29 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. При цьому 10 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу, за добу сюди потрапила Чернігівщина. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у: місті Київ, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Не перевищено рівень лише у чотирьох областях.

За добу рівень госпіталізацій став вищим у понад половині — 11 — регіонів “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській областях.

Найвищий цей показник у Вінницькій (120,7), Житомирській (119,0) та Хмельницькій (113,4) областях.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 29 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

  • “жовта” — один регіон: Херсонська область.
  • “помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.
  • “червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

За добу у перелік "червоних" зон увійшла Чернігівщина.

До слова, вона вже була у "червоній" зоні - неповну добу, у суботу. Тоді МОЗ двічі за день оновив зонування. При цьому після першого разу більшість регіонів були у "червоній" зоні, що раніше називали умовою для запровадження локдауну. 

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З 20 березня по 9 квітня у Києві діють епідобмеження "червоної" карантинної зони.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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