У МОЗ вдруге за день оновили інформацію про зони епіднебезпеки через COVID-19: хто у “червоній”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України вдруге за день оновило показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. Тепер "червоних" зон стало менше - 10 областей проти 13, як було вранці. "Помаранчевими" стали Рівненська, Черкаська та Чернігівська області. Про це повідомляє УНН з посиланням на оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
Деталі
В оновленому списку "червоної" зони знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
У "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області, Рівненська, Черкаська та Чернігівська області.
Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.
Контекст
У суботу вранці МОЗ відніс до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, і всіх "червоних" регіонів стало 13.
Після цього Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила встановити на території Чернігівської області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.