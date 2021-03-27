У МОЗ вдруге за день оновили інформацію про зони епіднебезпеки через COVID-19: хто у “червоній”

Деталі

В оновленому списку "червоної" зони знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області, Рівненська, Черкаська та Чернігівська області.

Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

Контекст

У суботу вранці МОЗ відніс до "червоного" рівня епіднебезпеки Рівненську та Чернігівську області, і всіх "червоних" регіонів стало 13.

Після цього Державна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила встановити на території Чернігівської області "червоний" рівень епідемічної небезпеки з понеділка, 29 березня.