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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46721 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 65108 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195238 просмотра

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В Минздраве второй раз за день обновили информацию о зонах эпидопасности из-за COVID-19: кто в "красной"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. Теперь "красных" зон стало меньше - 10 областей против 13, как было утром. "Оранжевыми" стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленные данные Министерства здравоохранения.

Детали

В обновленном списке "красной" зоны находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области, Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Контекст

В субботу утром Минздрав отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, и всех "красных" регионов стало 13.

После этого Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить на территории Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности с понедельника, 29 марта.

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