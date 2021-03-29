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COVID-госпитализаций больше нормы в 21 регионе, "красные" зоны обновили

COVID-госпитализаций больше нормы в 21 регионе, "красные" зоны обновили

Киев  •  УНН

 • 16329 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В 21 регионе Украины по состоянию на 29 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. При этом 10 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса, за сутки сюда попала Черниговская область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в: городе Киев, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Не превышен уровень только в четырех областях.

За сутки уровень госпитализаций стал выше более чем в половине - 11 - регионов "опасной" зоны по COVID-госпитализациям - Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской областях.

Самый высокий этот показатель в Винницкой (120,7), Житомирской (119,0) и Хмельницкой (113,4) областях.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 29 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

  • "Желтая" - один регион: Херсонская область.
  • "Оранжевая" - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
  • "Красная" - 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

За сутки в перечень "красных" зон вошла Черниговская область.

К слову, она уже была в "красной" зоне - неполные сутки, в субботу. Тогда Минздрав дважды за день обновил зонирование. При этом после первого раза большинство регионов были в "красной" зоне, что раньше называли условием для введения локдауна.

По АР Крым и городу Севастополю данные отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. С 20 марта по 9 апреля в Киеве действуют эпидограничения "красной" карантинной зоны.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

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