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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В Україні хочуть вдесятеро збільшити штрафи для власників елітних авто

В Україні хочуть вдесятеро збільшити штрафи для власників елітних авто

Київ • УНН

 • 17040 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні для власників елітних автомобілів вартістю понад 375 мінімальних зарплат (2,44 млн грн або майже 85 тис. доларів) запропонували збільшити розмір штрафів у 10 разів за адмінкодексом і вдвічі – за кримінальним кодексом. Відповідний законопроект №7026 зареєстрували у Верховній Раді, передає УНН.

Цитата

"Законопроектом пропонується збільшити у 10 разів розміри штрафів, які передбачені КУАП за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, порушенні правил дорожнього руху, вчинені при керуванні елітним транспортним засобом", — ідеться у законопроекті.

Деталі

До штрафів, розмір яких пропонують підвищити у 10 разів, увійшли:

– непристебнутий ремінь безпеки або відсутність мотошолома;

– перевищення швидкості та проїзд на червоне світло;

– невиконання водієм вимог про зупинку та втеча з місця ДТП;

–  порушення правил із пошкодженням інших авто;

– керування авто у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або без документів.

Штрафи за кримінальним кодексом, розмір яких запропонували подвоїти, такі: знищення, підроблення або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Нагадаємо

Раніше міністр МВС Монастирський презентував у "Дії" нову функцію для водіїв, яка дасть змогу ділитися техпаспортом з іншими людьми.

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