В Україні хочуть вдесятеро збільшити штрафи для власників елітних авто
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. В Україні для власників елітних автомобілів вартістю понад 375 мінімальних зарплат (2,44 млн грн або майже 85 тис. доларів) запропонували збільшити розмір штрафів у 10 разів за адмінкодексом і вдвічі – за кримінальним кодексом. Відповідний законопроект №7026 зареєстрували у Верховній Раді, передає УНН.
Цитата
"Законопроектом пропонується збільшити у 10 разів розміри штрафів, які передбачені КУАП за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, порушенні правил дорожнього руху, вчинені при керуванні елітним транспортним засобом", — ідеться у законопроекті.
Деталі
До штрафів, розмір яких пропонують підвищити у 10 разів, увійшли:
– непристебнутий ремінь безпеки або відсутність мотошолома;
– перевищення швидкості та проїзд на червоне світло;
– невиконання водієм вимог про зупинку та втеча з місця ДТП;
– порушення правил із пошкодженням інших авто;
– керування авто у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або без документів.
Штрафи за кримінальним кодексом, розмір яких запропонували подвоїти, такі: знищення, підроблення або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.
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