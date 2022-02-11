В Украине хотят в десять раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Украине для владельцев элитных автомобилей стоимостью более 375 минимальных зарплат (2,44 млн грн или почти 85 тыс. долларов) предложили увеличить размер штрафов в 10 раз по админкодексу и вдвое - по уголовному кодексу. Соответствующий законопроект №7026 зарегистрировали в Верховной Раде, передает УНН.
Цитата
"Законопроектом предлагается увеличить в 10 раз размеры штрафов, которые предусмотрены КУАП за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, нарушении правил дорожного движения, совершенные при управлении элитным транспортным средством", - говорится в законопроекте.
Детали
К штрафам, размер которых предлагают повысить в 10 раз, вошли:
- непристегнутый ремень безопасности или отсутствие мотошлема;
- превышение скорости и проезд на красный свет;
- невыполнение водителем требований об остановке и скрытие с места ДТП;
- нарушение правил с повреждением других авто;
- управление авто в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или без документов.
Штрафы по уголовному кодексу, размер которых предложили удвоить, такие: уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства.
Напомним
Ранее министр МВД Монастырский презентовал в "Дии" новую функцию для водителей, которая позволит делиться техпаспортом с другими людьми.