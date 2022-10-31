В Україні хочуть створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення світла: можуть використати Starlink

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"Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми.

Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. У тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі", - повідомив Федоров.

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Він зауважив, що не знає, скільки буде таких точок доступу. "Зараз робимо кілька тестових спотів, подивимось на їх роботу і будемо масштабувати", - вказав урядовець.

З його слів, на цей напрям піде частина партії з 1570 терміналів Starlink від польських колег. "Частину використаємо для створення публічних точок Wi-Fi", - зауважив Федоров.

На зпитання, коли ці публічні споти запрацюють, голова Мінцифри відповів, що "в найближчий місяць". "У нас обмаль часу, щоб довго запускати такі проєкти. Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування", - вказав він.

Нагадаємо

В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, які з'єднують невеликі супутникові тарілки із сузір'ям супутників на низькій навколоземній орбіті, щоб забезпечити доступ до Інтернету по всій Україні. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.