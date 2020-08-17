В Україні готуються представити стратегію створення національної системи управління ландшафтами

"Мене запросили в екологічний комітет ВР для того, щоб ми розробили національну систему управління ландшафтами. Ми зараз формуємо групу - 7 осіб під керівництвом німецького фахівця - Йохана Георга Голдамера. Він директор Глобального центру моніторингу пожеж із Фрайбурга, Німеччина. Ми сподіваємося до грудня представити парламенту і Міністерству довкілля стратегію створення національної системи управління ландшафтними пожежами. Вона буде стосуватися всіх земель - лісів, полів, торфовищ. Вона буде охоплювати всю територію", - розповідає він.



До реалізації цієї системи потрібно йти довго, продовжив Зібцев. Так, тільки, щоб навчити лісівників - а їх 42 тисячі, - може піти рік або два, зазначив він.



"Потрібно вчити попереджати та тушити великі пожежі фермерів, ДСНС, добровільні пожежні команди, поліцію. Усі вони повинні бути навчені за одною системою. Якщо уряд підтримає, то через кілька років будемо на рівні Європейського Союзу або навіть вище. Вони не думають про створення Національної системи, у них відомча система - одні за ліс відповідають, інші - за поля, треті - за будинки. Ми говоримо, що повинна бути єдина система", - підкреслив Зібцев.



Директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж також вказав, що проблема в тому, що відомства не люблять міняти підхід. З його слів, ДСНС - дуже складна структура, при цьому, вона має хорошу систему, яка розрахована на охорону і порятунок людей і майна.



"ДСНС абсолютно не має досвіду роботи в лісах. У них для міста хороша система, їм треба добудувати систему для ландшафтів. Але чи погодиться з цим ДСНС. Будемо проводити круглі столи, представляти цю концепцію, вислуховувати зауваження, вносити зміни", - підсумував Зібцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа в Луганській області: збиток оцінюється у 450 млн гривень



Нагадаємо, в Україні в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилася утричі.