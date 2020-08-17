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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88808 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102922 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 108195 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128446 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101463 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102243 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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В Украине готовятся представить стратегию создания национальной системы управления ландшафтами

В Украине готовятся представить стратегию создания национальной системы управления ландшафтами

Киев  •  УНН

 • 17657 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине формируется группа для разработки национальной системы управления ландшафтами, которая сосредоточена на предупреждении и тушении пожаров на открытых территориях. Так, до конца этого года планируется представить стратегию ее создания. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

"Меня пригласили в экологический комитет ВР для того, чтобы мы разработали национальную систему управления ландшафтами. Мы сейчас формируем группу – 7 человек под руководством немецкого специалиста – Йохана Георга Голдамера. Он директор Глобального центра мониторинга пожаров из Фрайбурга, Германия. Мы надеемся к декабрю представить парламенту и Министерству окружающей среды стратегию создания национальной системы управления ландшафтными пожарами. Она будет относиться ко всем землям – леса, поля, торфяники. Она будет охватывать всю территорию", - рассказывает он.

К реализации этой системы нужно идти долго, продолжил Зибцев. Так, только, чтобы обучить лесников – а их 42 тысячи, - может уйти год или два, отметил он.

"Нужно учить предупреждать и тушить большие пожары фермеров, ГСЧС, добровольные пожарные команды, полицию. Все они должны быть обучены по одной системе. Если правительство поддержит, то через несколько лет будем на уровне Европейского Союза или даже выше. Они не думают про создание Национальной системы, у них ведомственная система – одни за леса отвечают, другие - за поля, третьи - за дома. Мы говорим, что должна быть единая система", - подчеркнул Зибцев.

Директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров также указал, что проблема в том, что ведомства не любят менять подход. С его слов, ГСЧС – очень сложная структура, при этом, у нее хорошая система, которая рассчитана на охрану и спасение людей и имущества.

"ГСЧС совершенно не имеет опыта работы в лесах. У них для города хорошая система, им надо достроить систему для ландшафтов. Но согласится ли с этим ГСЧС. Будем проводить круглые столы, представлять эту концепцию, выслушивать замечания, вносить изменения", - подытожил Зибцев.

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Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза. 

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