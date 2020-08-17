В Украине готовятся представить стратегию создания национальной системы управления ландшафтами

"Меня пригласили в экологический комитет ВР для того, чтобы мы разработали национальную систему управления ландшафтами. Мы сейчас формируем группу – 7 человек под руководством немецкого специалиста – Йохана Георга Голдамера. Он директор Глобального центра мониторинга пожаров из Фрайбурга, Германия. Мы надеемся к декабрю представить парламенту и Министерству окружающей среды стратегию создания национальной системы управления ландшафтными пожарами. Она будет относиться ко всем землям – леса, поля, торфяники. Она будет охватывать всю территорию", - рассказывает он.



К реализации этой системы нужно идти долго, продолжил Зибцев. Так, только, чтобы обучить лесников – а их 42 тысячи, - может уйти год или два, отметил он.



"Нужно учить предупреждать и тушить большие пожары фермеров, ГСЧС, добровольные пожарные команды, полицию. Все они должны быть обучены по одной системе. Если правительство поддержит, то через несколько лет будем на уровне Европейского Союза или даже выше. Они не думают про создание Национальной системы, у них ведомственная система – одни за леса отвечают, другие - за поля, третьи - за дома. Мы говорим, что должна быть единая система", - подчеркнул Зибцев.



Директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров также указал, что проблема в том, что ведомства не любят менять подход. С его слов, ГСЧС – очень сложная структура, при этом, у нее хорошая система, которая рассчитана на охрану и спасение людей и имущества.



"ГСЧС совершенно не имеет опыта работы в лесах. У них для города хорошая система, им надо достроить систему для ландшафтов. Но согласится ли с этим ГСЧС. Будем проводить круглые столы, представлять эту концепцию, выслушивать замечания, вносить изменения", - подытожил Зибцев.

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Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза.