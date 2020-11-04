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В Україні блокували масштабну схему легалізації іноземців для переправлення в ЄС

В Україні блокували масштабну схему легалізації іноземців для переправлення в ЄС

Київ • УНН

 • 10241 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Контррозвідка Служби безпеки Україні блокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців для їх переправлення в Євросоюз. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

“У ході багатоетапної спецоперації викрили масштабну схему незаконної легалізації в Україні громадян СНД, у тому числі РФ, жителів ОРДЛО, ПМР та деяких країн з підвищеною терористичною загрозою для подальшого переправлення в ЄС”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до схеми причетні працівники Державної міграційної та інших контролюючих служб, представники органів місцевого самоврядування та їхні спільники у Чернівецькій, Вінницькій областях та у Республіці Молдова.

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Схема “працювала” за двома напрямками.

“За першим ‒ іноземці надавали зловмисникам копії своїх документів. На їх основі „клієнтам“ під приводом втрати паспорта у Молдові ділки виготовляли підроблені дублікати молдовських паспортів. До документів вносились фіктивні відомості про нібито народження особи в Україні. Потім дублікати організатори передавали „своїм“ працівникам українських ЦНАПів, які реєстрували іноземців в одному із українських міст і виготовляли їм паспорти громадян нашої держави. Коштувала така „послуга“ 3-5 тисяч євро і тривала від 2 до 4 місяців”, — повідомляють в СБУ.

Зазначається, що другий механізм працював через оформлення іноземного паспорта громадянина України. Він видавався на підставі підробленого українського паспорта старого зразка, в якому переклеювали реальне фото іноземця у документі із чужими даними.

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“Під час першого етапу спецоперації правоохоронці провели 26 обшуків у міграційній службі, митних органах Чернівецької області та Молдови. Слідчі дії також відбувались за місцем роботи і проживання встановлених спільників посадовців. Виявлено та вилучено майже 150 підроблених паспортів. У результаті 50 особам скасовано українське громадянство як незаконно набуте. На другому етапі правоохоронці провели одночасно шість обшуків, у тому числі в підрозділах ДМС України у Вінниці, під час яких виявили додаткові матеріали, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності. Зокрема, вилучено раніше виготовлені фіктивні документи, списки незаконно легалізованих в Україні та переправлених у країни ЄС іноземців”, — інформують в СБУ.

Додається, що у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті посадовиця ДМС “погоріла” на хабарах за оформлення закордонних паспортів.

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