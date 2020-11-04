В Украине блокировали масштабную схему легализации иностранцев для переправки в ЕС

“В ходе многоэтапной спецоперации разоблачили масштабную схему незаконной легализации в Украине граждан СНГ, в том числе РФ, жителей ОРДЛО, ПМР и некоторых стран с повышенной террористической угрозой для последующей переправки в ЕС”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, к схеме причастны работники Государственной миграционной и других контролирующих служб, представители органов местного самоуправления и их сообщники в Черновицкой, Винницкой областях и в Республике Молдова.

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Схема “работала” по двум направлениям.

“По первому — иностранцы представляли злоумышленникам копии своих документов. На их основе „клиентам“ под предлогом потери паспорта в Молдове дельцы изготавливали поддельные дубликаты молдавских паспортов. В документы вносились фиктивные сведения о якобы рождении лица в Украине. Затем дубликаты организаторы передавали „своим“ работникам украинских ЦПАУ, которые регистрировали иностранцев в одном из украинских городов и изготавливали им паспорта граждан нашего государства. Стоила такая „услуга“ 3-5 тысяч евро и длилась от 2 до 4 месяцев”, — сообщают в СБУ.

Отмечается, что второй механизм работал через оформление иностранного паспорта гражданина Украины. Он выдавался на основании поддельного украинского паспорта старого образца, в котором переклеивали реальное фото иностранца в документе с чужими данными.

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“Во время первого этапа спецоперации правоохранители провели 26 обысков в миграционной службе, таможенных органах Черновицкой области и Молдавии. Следственные действия также происходили по месту работы и жительства установленных сообщников чиновников. Обнаружено и изъято почти 150 поддельных паспортов. В результате 50 лицам отменено украинское гражданство как незаконно приобретенное. На втором этапе правоохранители провели одновременно шесть обысков, в том числе в подразделениях ГМС Украины в Виннице, во время которых обнаружили дополнительные материалы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности. В частности, изъяты ранее изготовленные фиктивные документы, списки незаконно легализованных в Украине и переправленных в страны ЕС иностранцев”, — информируют в СБУ.

Добавляется, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, на Закарпатье посадовиця ГМС “погорела” на взятках за оформление загранпаспортов.