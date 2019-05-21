В Укравтодорі повідомили, де на Київщині стається найбільше ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За даними Укравтодору, в Київській області налічується три місця концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах державного значення. Про це повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби, місцями концентрації ДТП в області є під’їзд до міста Біла Церква (Н-02), ділянки на трасі Київ-Вишгород-Десна-Чернігів (Р-69), а також на трасі Київ-Чоп (М-06).
При цьому в Укравтодорі додали, що минулого року в ході виконання Плану заходів з підвищення рівня безпеки на автомобільних дорогах державного значення дозволило зняти з обліку 31 місце концентрації ДТП при тому, що заплановані були лише 17.
Зокрема, були зроблені: влаштування та ремонт бар’єрного і пішохідного огороджень, встановлення та заміна дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, влаштування та ремонт штучного освітлення, світлофорних об’єктів.
Нагадаємо, з понеділка, 13 травня, на дорогах країни будуть працювати 100 приладів TruCAM.
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