В Укравтодоре сообщили, где в Киевской области происходит больше всего ДТП

По данным пресс-службы, местами концентрации ДТП в области является подъезд к городу Белая Церковь (Н-02), участки на трассе Киев-Вышгород-Десна-Чернигов (Р-69), а также на трассе Киев-Чоп (М -06).

При этом в Укравтодоре добавили, что в прошлом году в ходе выполнения Плана мероприятий по повышению уровня безопасности на автомобильных дорогах государственного значения позволило снять с учета 31 место концентрации ДТП при том, что запланированные были только 17.

В частности, были сделаны: устройство и ремонт барьерного и пешеходного ограждений, установка и замена дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство и ремонт искусственного освещения, светофорных объектов.

Напомним, с понедельника, 13 мая, на дорогах страны будут работать 100 приборов TruCAM.

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