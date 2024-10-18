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В України немає іншого вибору, ніж самостійна побудова однієї з найбільш ефективних ветеранських політик у світі

Київ • УНН

 • 12288 перегляди

Учасники конференції обговорили досвід США та проблеми ветеранів в Україні. Експерти наголошують на необхідності розбудови власної ефективної ветеранської політики, враховуючи унікальні виклики країни.

В України немає іншого вибору, ніж самостійна побудова однієї з найбільш ефективних ветеранських політик у світі

Україна немає іншого вибору, ніж самостійно побудувати одну з найефективніших ветеранських політик у світі. Відповідного висновку дійшли учасники конференції "Зміни після війни чи Перемога завдяки змінам?..", під час якої було обговорено досвід ветеранської політики в США та проблеми ветеранів в Україні. 

За словами організатора конференції, лідера ГО "Вільні та Вірні" Віталія Герсака, американська модель ветеранської політики має декілька принципових переваг. Вона ефективно виконує мотиваційну функцію для військових. Вона дає позитивний ефект в економіці, на ринку праці, у підприємництві, на рівні сімей і територіальних громад. Вона є прикладом того, як через ставлення до ветеранів закладається повага до громадянства та країни. 

Проте її неможливо просто так узяти і запозичити для використання. Аж надто неспівставними є наші можливості. Ми можемо лише спробувати чомусь навчитися із цього досвіду, особливо в питаннях законодавчого забезпечення, створення організаційних спроможностей, стимулювання ветеранського бізнесу та турботи про жінок-ветеранок. Звісно, це якщо є бажання вчитися та користуватися мудрістю інших – наголошує В.Герсак. 

Згідно з матеріалами Доповіді "Американський досвід ветеранської політики для України", в США щорічно у бюджеті Мінветеранів виділяється біля 16 000 дол. із розрахунку на одного ветерана, а в Україні з наступного року закладається трохи більше 1000 дол. Загальний бюджет Мінветеранів США складає понад 300 млрд. дол, в той час як в Україні – лише 4 млрд. грн. Центральний апарат американського Міністерства у справах ветеранів налічує понад 7000 осіб, а в Україні лише 200. 

Разом із тим, ветерани у США складають біля 5-6% населення, а ми будемо мати після війни цілих 15-20%, що за словами учасників конференції, стане безпрецедентним викликом для всієї існуючої системи соціальних гарантій, медичного забезпечення, ринку праці, громадської безпеки і т.д. Це буде проблема, якої не мають ані США, ані будь-яка інша країна світу.

На думку учасників зібрання, розбудова державної ветеранської політики в Україні – це не те питання, яке можна відкласти на потім, вирішити заднім числом, розглянути після Перемоги, або тоді, коли для цього з’являться більш сприятливі умови. "Нам треба вже зараз, своїми силами та у власних національних інтересах будувати одну з найбільш масово орієнтованих, складних, розумних та справедливих ветеранських політик у світі!" - зазначили учасники заходу. 

Ознайомитися із матеріалами Доповіді можна за посиланням

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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