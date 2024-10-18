У Украины нет другого выбора, чем самостоятельное построение одной из самых эффективных ветеранских политик в мире

У Украины нет другого выбора, чем самостоятельно построить одну из самых эффективных ветеранских политик в мире. К соответствующему выводу пришли участники конференции "Изменения после войны или Победа благодаря изменениям?..", во время которой обсуждался опыт ветеранской политики в США и проблемы ветеранов в Украине.

По словам организатора конференции, лидера ОО "Вільні та Вірні" Виталия Герсака, американская модель ветеранской политики имеет несколько принципиальных преимуществ. Она эффективно выполняет мотивационную функцию для военных. Она дает положительный эффект в экономике, на рынке труда, в предпринимательстве, на уровне семей и территориальных общин. Она является примером того, как через отношение к ветеранам закладывается уважение к гражданству и стране.

Однако ее невозможно просто так взять и позаимствовать для использования. Уж слишком несопоставимы наши возможности. Мы можем только попробовать чему-то научиться из этого опыта, особенно в вопросах законодательного обеспечения, создания организационных возможностей, стимулирования ветеранского бизнеса и заботы о женщинах-ветеранках. Конечно, это если есть желание учиться и пользоваться мудростью других - отмечает В.Герсак.

Согласно материалам Доклада "Американский опыт ветеранской политики для Украины", в США ежегодно в бюджете Минветеранов выделяется около 16 000 долл. из расчета на одного ветерана, а в Украине со следующего года закладывается чуть больше 1000 долл. Общий бюджет Минветеранов США составляет более 300 млрд. долл, в то время как в Украине - только 4 млрд. грн. Центральный аппарат американского Министерства по делам ветеранов насчитывает более 7000 человек, а в Украине всего 200.

Вместе с тем, ветераны в США составляют около 5-6% населения, а мы будем иметь после войны целых 15-20%, что, по словам участников конференции, станет беспрецедентным вызовом для всей существующей системы социальных гарантий, медицинского обеспечения, рынка труда, общественной безопасности и т.д. Это будет проблема, которой не имеют ни США, ни любая другая страна мира.

По мнению участников собрания, развитие государственной ветеранской политики в Украине - это не тот вопрос, который можно отложить на потом, решить задним числом, рассмотреть после Победы, или тогда, когда для этого появятся более благоприятные условия. "Нам надо уже сейчас, своими силами и в собственных национальных интересах строить одну из самых массово ориентированных, сложных, умных и справедливых ветеранских политик в мире!" - отметили участники мероприятия.

Ознакомиться с материалами Доклада можно по ссылке.