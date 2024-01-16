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В України не вистачає засобів захисту для повного контролю неба над морем - Гуменюк

В України не вистачає засобів захисту для повного контролю неба над морем - Гуменюк

Київ • УНН

 • 29562 перегляди

Незважаючи на нещодавні успіхи, Україна не може повністю контролювати повітряний простір над Чорним та Азовським морями через недостатню кількість засобів оборони. Однак Збройні сили можуть протидіяти загрозам за допомогою наявних ресурсів.

Наразі Україні не вистачає засобів захисту для того, щоб повністю захистити повітряний простір над Чорним та Азовським морями. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Журналістка спитала, чи означає знищення українськими силами А-50 та пошкодження Іл-22, що ЗСУ контролюють повітряний простір над Азовським та Чорним морями.

Це надто гучна заява, щоб переконувати всіх, що дійсно там настільки небезпечно для російських пілотів і настільки безпечно для нашого населення

- відповіла Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що потрібно адекватно оцінювати потужності, як свої, так і ворожі. Водночас, на її думку, Україна здатна застосовувати наявні сили та засоби, щоб протидіяти тій загрозі, яку просуває ворог на цьому напрямку.

Але в нас ще не достатньо засобів захисту для того, щоб цей контроль був абсолютним

- сказала вона.

Нагадаємо

Вчора Сили оборони України знищили над Азовським морем ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Це підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний.

А-50 був "очима ворога": Гуменюк про знищений літак рф над акваторією Азовського моря15.01.24, 15:05 • 25285 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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