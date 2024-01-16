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У Украины не хватает средств защиты для полного контроля неба над морем - Гуменюк

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 09:12  •  15917 просмотра

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Несмотря на недавние успехи, Украина не может полностью контролировать воздушное пространство над Черным и Азовским морями из-за недостаточного количества средств обороны. Однако Вооруженные силы могут противодействовать угрозам с помощью имеющихся ресурсов.

Сейчас Украине не хватает средств защиты для того, чтобы полностью защитить воздушное пространство над Черным и Азовским морями. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Журналистка спросила, означает ли уничтожение украинскими силами А-50 и повреждение Ил-22, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Азовским и Черным морями.

Это слишком громкое заявление, чтобы убеждать всех, что действительно там настолько опасно для российских пилотов и настолько безопасно для нашего населения

- ответила Наталья Гуменюк.

Она отметила, что нужно адекватно оценивать мощности, как свои, так и вражеские. В то же время, по ее мнению, Украина способна применять имеющиеся силы и средства, чтобы противодействовать той угрозе, которую продвигает враг на этом направлении.

Но у нас еще не достаточно средств защиты для того, чтобы этот контроль был абсолютным

- сказала она.

Напомним,

Вчера Силы обороны Украины уничтожили над Азовским морем вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Это подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный.

А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря15 январь 2024, 13:05 • 22978 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
В України не вистачає засобів захисту для повного контролю неба над морем - Гуменюк
Ukraine does not have enough means of defense to fully control the sky over the sea - Humeniuk
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