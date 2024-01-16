У Украины не хватает средств защиты для полного контроля неба над морем - Гуменюк

Сейчас Украине не хватает средств защиты для того, чтобы полностью защитить воздушное пространство над Черным и Азовским морями. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода, передает УНН.

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Журналистка спросила, означает ли уничтожение украинскими силами А-50 и повреждение Ил-22, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Азовским и Черным морями.

Это слишком громкое заявление, чтобы убеждать всех, что действительно там настолько опасно для российских пилотов и настолько безопасно для нашего населения - ответила Наталья Гуменюк.

Она отметила, что нужно адекватно оценивать мощности, как свои, так и вражеские. В то же время, по ее мнению, Украина способна применять имеющиеся силы и средства, чтобы противодействовать той угрозе, которую продвигает враг на этом направлении.

Но у нас еще не достаточно средств защиты для того, чтобы этот контроль был абсолютным - сказала она.

Напомним,

Вчера Силы обороны Украины уничтожили над Азовским морем вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Это подтвердил главнокомандующий Валерий Залужный.

А-50 был "глазами врага": Гуменюк об уничтоженном самолете рф над акваторией Азовского моря