Ексклюзив
10:59 • 3294 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 1492 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 9036 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 11992 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 11515 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 13875 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 22956 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37962 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37896 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37950 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Mélovin
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Одеса
Київська область
УНН Lite
В українській команді переговорників немає розколу - радник Президента

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Радник Президента України Дмитро Литвин спростував інформацію про розбіжності чи внутрішній вплив у команді українських переговорників. В Офісі Президента зазначили, що переговорна команда єдина, а розмови про "поділи" чи "впливи" є неправдою.

В українській команді переговорників немає розколу - радник Президента

Інформація про нібито розбіжності або внутрішній вплив у команді українських переговорників не відповідає дійсності. Про це написав радник Президента України Дмитро Литвин, реагуючи на публікації про "розкол" у переговорній групі, передає УНН.

Деталі

Переговорна команда єдина. Усі розмови "поділи" чи "впливи" – це неправда. Якщо потрібні будь-які коментарі чи уточнення, ми можемо надати їх оперативно

- зазначив він.

В Офісі Президента спростували інформацію про внутрішні суперечності в команді, яка бере участь у переговорах.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що політична складова переговорів щодо припинення війни залишається складною. Сторони домовилися продовжувати діалог, але без значного прогресу в політичному плані.

Андрій Тимощенков

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна