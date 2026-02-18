В українській команді переговорників немає розколу - радник Президента
Київ • УНН
Радник Президента України Дмитро Литвин спростував інформацію про розбіжності чи внутрішній вплив у команді українських переговорників. В Офісі Президента зазначили, що переговорна команда єдина, а розмови про "поділи" чи "впливи" є неправдою.
Інформація про нібито розбіжності або внутрішній вплив у команді українських переговорників не відповідає дійсності. Про це написав радник Президента України Дмитро Литвин, реагуючи на публікації про "розкол" у переговорній групі, передає УНН.
Деталі
Переговорна команда єдина. Усі розмови "поділи" чи "впливи" – це неправда. Якщо потрібні будь-які коментарі чи уточнення, ми можемо надати їх оперативно
В Офісі Президента спростували інформацію про внутрішні суперечності в команді, яка бере участь у переговорах.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що політична складова переговорів щодо припинення війни залишається складною. Сторони домовилися продовжувати діалог, але без значного прогресу в політичному плані.