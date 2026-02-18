В украинской команде переговорщиков нет раскола - советник Президента

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
10:59 • 3476 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 1732 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 9456 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 12254 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток РФ затянуть переговоры
08:42 • 11656 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 13969 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 23031 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 38018 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 37957 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 38002 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.6м/с
68%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран предлагает передать обогащенный уран России для примирения с США - WSJ18 февраля, 02:01 • 12696 просмотра
Зеленский поручил своей команде обсудить с россиянами встречу с Путиным в Женеве - Axios18 февраля, 02:39 • 14545 просмотра
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 14909 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto06:29 • 17835 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 6300 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 46854 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 61674 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 68542 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 89320 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 91844 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Олег Кипер
Mélovin
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 938 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 16300 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 28935 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 24286 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 34230 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Леопард 2
Дипломатка

В украинской команде переговорщиков нет раскола - советник Президента

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Советник Президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о разногласиях или внутреннем влиянии в команде украинских переговорщиков. В Офисе Президента отметили, что переговорная команда едина, а разговоры о "разделениях" или "влияниях" являются неправдой.

В украинской команде переговорщиков нет раскола - советник Президента

Информация о якобы разногласиях или внутреннем влиянии в команде украинских переговорщиков не соответствует действительности. Об этом написал советник Президента Украины Дмитрий Литвин, реагируя на публикации о "расколе" в переговорной группе, передает УНН.

Детали

Переговорная команда едина. Все разговоры о "разделе" или "влиянии" - это неправда. Если нужны какие-либо комментарии или уточнения, мы можем предоставить их оперативно

- отметил он.

В Офисе Президента опровергли информацию о внутренних противоречиях в команде, участвующей в переговорах.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что политическая составляющая переговоров о прекращении войны остается сложной. Стороны договорились продолжать диалог, но без значительного прогресса в политическом плане.

Андрей Тимощенков

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина