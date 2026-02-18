В украинской команде переговорщиков нет раскола - советник Президента
Киев • УНН
Советник Президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о разногласиях или внутреннем влиянии в команде украинских переговорщиков. В Офисе Президента отметили, что переговорная команда едина, а разговоры о "разделениях" или "влияниях" являются неправдой.
Информация о якобы разногласиях или внутреннем влиянии в команде украинских переговорщиков не соответствует действительности. Об этом написал советник Президента Украины Дмитрий Литвин, реагируя на публикации о "расколе" в переговорной группе, передает УНН.
Детали
Переговорная команда едина. Все разговоры о "разделе" или "влиянии" - это неправда. Если нужны какие-либо комментарии или уточнения, мы можем предоставить их оперативно
В Офисе Президента опровергли информацию о внутренних противоречиях в команде, участвующей в переговорах.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что политическая составляющая переговоров о прекращении войны остается сложной. Стороны договорились продолжать диалог, но без значительного прогресса в политическом плане.