В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР
Київ • УНН
З 6 березня на українських дорогах почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їх запуску загальна кількість таких камер у країні становитиме 377. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
Із 37 комплексів 35 встановлять у нових місцях, ще два прилади відновлять роботу. Камери з’являться у кількох містах та на автошляхах різних областей.
Розташування нових комплексів автофіксаці (37) виглядатиме так:
Бровари
- перехр. вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
- перехр. вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний
напрямок);
- перехр. вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок
спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
- перехр. вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок
спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).
Обухів
- вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).
Вишгород
- перехр. вул. Шолуденка - вул. Борисо-Глібська
(напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
- перехр. просп. Шевченка - вул. Набережна (напрямок
спрямування приладу вул. Київська).
Біла Церква
- бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку
вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
- просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).
Київська область
- 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування
приладу м. Київ);
- 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування
приладу м. Київ);
- 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування
приладу м. Одеса);
- 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування
приладу м. Київ).
Вінниця
- вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту,
напрямок спрямування приладу вул. Київська);
- перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська
(напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).
Чорноморськ
- перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума
(напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47).
Золотоноша
- вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул.
Соборна).
Чернігів
- перехрестя просп. Миру - вул. Лісковицька (напрямок
спрямування приладу вул. Шевченка).
Чернігівська область
- 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування
приладу с. Бобрик).
Волинська область
- 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування
приладу м. Луцьк).
Житомирська область
- 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування
приладу м. Київ).
Івано-Франківська область
- 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування
приладу с. Майдан);
- 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування
приладу с. Пійло);
- 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування
приладу м. Коломия);
- 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування
приладу с. Ямниця).
Львівська область
- 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування
приладу с. Великий Любінь);
- 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування
приладу с. Кам'янопіль);
- 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування
приладу м. Шептицький);
- 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування
приладу с. Твіржа);
- 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування
приладу м. Львів);
- 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування
приладу с. В’язова);
- 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування
приладу м. Львів);
- 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування
приладу с. Наварія);
- 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування
приладу м. Стрий).
Одеська область
- 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування
приладу м. Рені);
- 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування
приладу м. Рені).
Нагадаємо
В Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Всі чинні правила щодо цього були введені ще у 2023 році.