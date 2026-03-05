$43.720.26
Ексклюзив
08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР

Київ • УНН

 • 54 перегляди

З 6 березня в Україні почнуть працювати 37 додаткових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Загальна кількість камер досягне 377, 35 з них встановлять у нових місцях, а дві відновлять роботу.

В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР

З 6 березня на українських дорогах почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їх запуску загальна кількість таких камер у країні становитиме 377. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Із 37 комплексів 35 встановлять у нових місцях, ще два прилади відновлять роботу. Камери з’являться у кількох містах та на автошляхах різних областей.

Розташування нових комплексів автофіксаці (37) виглядатиме так:

Бровари

  • перехр. вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
    • перехр. вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);
      • перехр. вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
        • перехр. вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).

          Обухів

          • вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).

            Вишгород

            • перехр. вул. Шолуденка - вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
              • перехр. просп. Шевченка - вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).

                Біла Церква

                • бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
                  • просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).

                    Київська область

                    • 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
                      • 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
                        • 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
                          • 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

                            Вінниця

                            • вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);
                              • перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).

                                Чорноморськ

                                • перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47).

                                  Золотоноша

                                  • вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).

                                    Чернігів

                                    • перехрестя просп. Миру - вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).

                                      Чернігівська область

                                      • 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).

                                        Волинська область

                                        • 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).

                                          Житомирська область

                                          • 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

                                            Івано-Франківська область

                                            • 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);
                                              • 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);
                                                • 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);
                                                  • 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).

                                                    Львівська область

                                                    • 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);
                                                      • 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль);
                                                        • 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);
                                                          • 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);
                                                            • 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
                                                              • 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);
                                                                • 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
                                                                  • 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);
                                                                    • 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).

                                                                      Одеська область

                                                                      • 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
                                                                        • 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).

                                                                          Нагадаємо

                                                                          В Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Всі чинні правила щодо цього були введені ще у 2023 році.

                                                                          Алла Кіосак

                                                                          СуспільствоАвто