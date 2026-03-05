В Україні з 6 березня запрацюють ще 37 камер автофіксації порушень ПДР

З 6 березня на українських дорогах почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їх запуску загальна кількість таких камер у країні становитиме 377. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

Із 37 комплексів 35 встановлять у нових місцях, ще два прилади відновлять роботу. Камери з’являться у кількох містах та на автошляхах різних областей.

Розташування нових комплексів автофіксаці (37) виглядатиме так:

Бровари

перехр. вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);

перехр. вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);

перехр. вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);

перехр. вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).

Обухів

вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).

Вишгород

перехр. вул. Шолуденка - вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);

перехр. просп. Шевченка - вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).

Біла Церква

бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);

просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності)просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).

Київська область

23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);

23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);

39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);

38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Вінниця

вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);

перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).

Чорноморськ

перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16–47).

Золотоноша

вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).

Чернігів

перехрестя просп. Миру - вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).

Чернігівська область

125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).

Волинська область

82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).

Житомирська область

228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Івано-Франківська область

89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);

56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);

176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);

321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).

Львівська область

10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);

532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль);

137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);

56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);

24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);

151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);

584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);

10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);

645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).

Одеська область

141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);

142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).

Нагадаємо

В Україні посилили контроль за техоглядом комерційного транспорту. Всі чинні правила щодо цього були введені ще у 2023 році.