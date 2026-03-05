В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД
С 6 марта в Украине начнут работать 37 дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Общее количество камер достигнет 377, 35 из них установят в новых местах, а две возобновят работу.
С 6 марта на украинских дорогах начнут работать еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. После их запуска общее количество таких камер в стране составит 377. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Из 37 комплексов 35 установят в новых местах, еще два прибора возобновят работу. Камеры появятся в нескольких городах и на автодорогах разных областей.
Расположение новых комплексов автофиксации (37) будет выглядеть так:
Бровары
- перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
- перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное
направление);
- перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление
прибора г. Чернигов, встречное направление);
- перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление
прибора г. Чернигов, попутное направление).
Обухов
- ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).
Вышгород
- перекресток ул. Шолуденко - ул. Борисо-Глебская
(направление прибора ул. Фруктовая);
- перекресток просп. Шевченко - ул. Набережная (направление
прибора ул. Киевская).
Белая Церковь
- бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении
ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса);
- просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости) просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова).
Киевская область
- 23 км+550 автодороги М-07 (направление
прибора г. Киев);
- 23 км+557 автодороги Р-02 (направление
прибора г. Киев);
- 39 км+140 автодороги М-05 (направление
прибора г. Одесса);
- 38 км+825 автодороги М-05 (направление
прибора г. Киев).
Винница
- ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста,
направление прибора ул. Киевская);
- перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская
(направление прибора ул. Гетмана Мазепы).
Черноморск
- перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума
(направление прибора автодорога Т-16–47).
Золотоноша
- ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул.
Соборная).
Чернигов
- перекресток просп. Мира - ул. Лисковицкая (направление
прибора ул. Шевченко).
Черниговская область
- 125 км+385 автодороги М-02 (направление
прибора с. Бобрик).
Волынская область
- 82 км+929 автодороги М-19 (направление
прибора г. Луцк).
Житомирская область
- 228 км+889 автодороги М-06 (направление
прибора г. Киев).
Ивано-Франковская область
- 89 км+147 автодороги Н-10 (направление
прибора с. Майдан);
- 56 км+938 автодороги Н-10 (направление
прибора с. Пийло);
- 176 км+645 автодороги Н-10 (направление
прибора г. Коломыя);
- 321 км+253 автодороги Н-09 (направление
прибора с. Ямница).
Львовская область
- 10 км+300 автодороги Н-13 (направление
прибора с. Великий Любинь);
- 532 км+842 автодороги М-06 (направление
прибора с. Каменополь);
- 137 км+290 автодороги Р-15 (направление
прибора г. Шептицкий);
- 56 км+820 автодороги М-11 (направление
прибора с. Твиржа);
- 24 км+490 автодороги М-11 (направление
прибора г. Львов);
- 151 км+021 автодороги Р-15 (направление
прибора с. Вязова);
- 584 км+510 автодороги М-06 (направление
прибора г. Львов);
- 10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление
прибора с. Навария);
- 645 км+057 автодороги М-06 (направление
прибора г. Стрый).
Одесская область
- 141 км+319 автодороги М-15 (направление
прибора г. Рени);
- 142 км+028 автодороги М-15 (направление
прибора г. Рени).
