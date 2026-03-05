$43.720.26
Эксклюзив
08:05 • 2918 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 19830 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 49301 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 57228 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 63421 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 38510 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 36448 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 59989 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 82272 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 69675 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД

Киев • УНН

 • 130 просмотра

С 6 марта в Украине начнут работать 37 дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Общее количество камер достигнет 377, 35 из них установят в новых местах, а две возобновят работу.

В Украине с 6 марта заработают еще 37 камер автофиксации нарушений ПДД

С 6 марта на украинских дорогах начнут работать еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. После их запуска общее количество таких камер в стране составит 377. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

Из 37 комплексов 35 установят в новых местах, еще два прибора возобновят работу. Камеры появятся в нескольких городах и на автодорогах разных областей.

Расположение новых комплексов автофиксации (37) будет выглядеть так:

Бровары

  • перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
    • перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление);
      • перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
        • перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление).

          Обухов

          • ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).

            Вышгород

            • перекресток ул. Шолуденко - ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая);
              • перекресток просп. Шевченко - ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская).

                Белая Церковь

                • бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса);
                  • просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости) просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова).

                    Киевская область

                    • 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев);
                      • 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев);
                        • 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса);
                          • 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев).

                            Винница

                            • ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская);
                              • перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы).

                                Черноморск

                                • перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16–47).

                                  Золотоноша

                                  • ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).

                                    Чернигов

                                    • перекресток просп. Мира - ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).

                                      Черниговская область

                                      • 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).

                                        Волынская область

                                        • 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).

                                          Житомирская область

                                          • 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).

                                            Ивано-Франковская область

                                            • 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан);
                                              • 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло);
                                                • 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя);
                                                  • 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница).

                                                    Львовская область

                                                    • 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любинь);
                                                      • 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Каменополь);
                                                        • 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий);
                                                          • 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа);
                                                            • 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов);
                                                              • 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязова);
                                                                • 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов);
                                                                  • 10 км+165 автодороги Т-14–16 (направление прибора с. Навария);
                                                                    • 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый).

                                                                      Одесская область

                                                                      • 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени);
                                                                        • 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени).

                                                                          Напомним

                                                                          В Украине усилили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Все действующие правила по этому поводу были введены еще в 2023 году.

                                                                          Алла Киосак

                                                                          ОбществоАвто