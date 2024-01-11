В Україні пролунала масштабна повітряна тривога: в ПС ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку
Київ • УНН
В Україні оголосили ракетну загрозу після зльоту ворожого літака МіГ-31К. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт ворожого літака МіГ-31К, передає УНН.
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Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ із аеродрому північної осетії.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому Моздок (Північна Осетія)