В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
Киев • УНН
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета вражеского самолета МиГ-31К, передает УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
В Воздушных Силах ВСУ сообщают о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ с аэродрома северной Осетии.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия)
В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
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