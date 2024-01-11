В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский

Зеленский предупреждает, что пауза в войне в Украине поможет россии восстановить военную мощь. Президент Украины отметил, что срочная закупка россией оружия свидетельствует о его текущем дефиците у страны-агрессора.