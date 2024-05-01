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В Україні на Великдень чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників

В Україні на Великдень чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників

Київ • УНН

 • 12821 перегляди

Понад 7 000 рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки чергуватимуть в Україні для реагування на можливі надзвичайні ситуації під час Великодніх свят.

На Великдень в Україні для реагування на можливі надзвичайні ситуації будуть чергувати понад 7 тисяч рятувальників і більше ніж 2200 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В нас готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації, за потреби, ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви. Ми додатково залучаємо резерви й координуємо наші підрозділи таким чином, щоб у мінімальні терміни ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу,

- зазначив Хорунжий.

Деталі

Він також зазначив, що перед Великоднем співробітники ДСНС провели приблизно 13 тисяч навчальних інструктажів з духовенством та працівниками церков щодо заходів безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

У Ніжині Чернігівської області під час пожежі, що спалахнула у двоквартирному будинку, загинула жінка її дитина була госпіталізована з опіками.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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