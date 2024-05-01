В Україні на Великдень чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників
Київ • УНН
Понад 7 000 рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки чергуватимуть в Україні для реагування на можливі надзвичайні ситуації під час Великодніх свят.
На Великдень в Україні для реагування на можливі надзвичайні ситуації будуть чергувати понад 7 тисяч рятувальників і більше ніж 2200 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
В нас готові до чергування понад 7 тисяч рятувальників і понад 2200 одиниць пожежної, рятувальної та іншої спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації, за потреби, ці сили та засоби ДСНС можуть збільшуватися, є відповідні резерви. Ми додатково залучаємо резерви й координуємо наші підрозділи таким чином, щоб у мінімальні терміни ліквідувати надзвичайну ситуацію або пожежу,
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Він також зазначив, що перед Великоднем співробітники ДСНС провели приблизно 13 тисяч навчальних інструктажів з духовенством та працівниками церков щодо заходів безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо
У Ніжині Чернігівської області під час пожежі, що спалахнула у двоквартирному будинку, загинула жінка її дитина була госпіталізована з опіками.