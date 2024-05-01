В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

На Пасху в Украине для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц специальной техники. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

У нас готовы к дежурству более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц пожарной, спасательной и другой специальной техники. В случае осложнения ситуации, при необходимости, эти силы и средства ГСЧС могут увеличиваться, есть соответствующие резервы. Мы дополнительно привлекаем резервы и координируем наши подразделения таким образом, чтобы в минимальные сроки ликвидировать чрезвычайную ситуацию или пожар, - отметил Хорунжий.

Детали

Он также отметил, что перед Пасхой сотрудники ГСЧС провели примерно 13 тысяч учебных инструктажей с духовенством и работниками церквей по мерам безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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