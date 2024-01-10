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29 березня, 17:57 • 145279 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 179970 перегляди

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29 березня, 10:47 • 202408 перегляди

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29 березня, 07:30 • 175530 перегляди

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28 березня, 18:00 • 152074 перегляди

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28 березня, 17:13 • 157765 перегляди

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В Україні масштабна повітряна тривога: в ПС ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку

В Україні масштабна повітряна тривога: в ПС ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку

Київ • УНН

 • 106119 перегляди

В Україні оголосили ракетну загрозу після зльоту ворожого літака МіГ-31К. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах.

 По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт ворожого літака МіГ-31К, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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