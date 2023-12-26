В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета самолета МиГ-31К ВКС рф, передает УНН.

Детали

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

В Воздушных Силах ВСУ сообщают о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ.

Вся Украина - ракетная опасность! МиГ-31К ВКС рф находится над акваторией Черного моря! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

Дополнение

Для Киева это уже третья за сегодня воздушная тревога.

В небе над Украиной ночью уничтожено 13 из 19 "шахедов"