В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К ВКС рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ
В этом году было открыто более 1,6 тыс. дел из-за незаконной переправки мужчин за границу; количество попыток нелегальных пересечений границы уменьшилось по сравнению с прошлым годом.
Игнат опроверг заявление минобороны рф об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию
Спикер ВВС Украины Игнат опровергает заявление россии об уничтожении двух Су-24, указывая на обычные ложные сообщения, и подтверждает атаку на корабль "Новочеркасск".
В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго
Поставка электроэнергии в Украине стабильна с достаточной генерацией, но обстрелы привели к обесточиванию шахты и отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах.
Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области: травмированы двое гражданских
российские войска обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области, ранив двух человек и повредив гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома и линию электропередач.
Большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины - Гуменюк
Мощный взрыв и долговременная детонация после удара по российскому кораблю "новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии свидетельствует, что россия могла готовить "рождественский подарок" для Украины, но его удалось уничтожить.
Из-за ночного вражеского обстрела Харьковской области погиб мужчина
В результате российского обстрела села Подолы Харьковской области погиб мужчина.
В правительстве рассматривают введение мобильных аптек на прифронтовых территориях
Правительство рассматривает возможность выдачи лицензии АО "Укрпочта" на создание мобильных аптек с целью улучшения доступа к лекарствам в районах с поврежденной инфраструктурой здравоохранения.
В столице проводятся учения по безопасности: проверяют транспорт и разворачивают блокпосты
С 25 по 28 декабря Киев проводит учения по безопасности, которые предусматривают проверку транспортных средств с целью усиления обороноспособности.