В УГВ лобіюють інтереси іноземних імпортерів обладнання — Ю.Корольчук

За словами експерта, замість того щоб оновлювати власний парк техніки для газовидобування, УГВ вирішило вкладати зароблені на високих тарифах кошти в імпорт, який і так вже давно заполонив Україну. Він зазначив, що жодної політики щодо запровадження імпортозаміщення, як це роблять інші країни, в нас, на жаль, не ведеться.

“Насправді у нас є достатньо технічних ресурсів, так вони застарілі, але їх можна використовувати. Адже для того, щоб придбати нове обладнання треба, по-перше, витратити кошти, а по-друге, треба його вміти обслуговувати. Також треба укладати договори на обслуговування з іноземним виробником.

Тому тут (в ініціативі УГВ — ред.) є такий певний дисонанс. З однієї сторони, у самої компанії немає ні фізичних ні фінансових можливостей для того, щоб придбати все обладнання і нові ресурси, використовувати їх, обслуговувати, бурити ними далі та розвідувати, бо немає навіть спеціалістів. А те обладнання, що є, — на ньому все ще можуть працювати наші спеціалісти і обслуговувати його. За іноземне ж — треба додатково платити великі кошти”, — сказав він.

При цьому, за словами експерта, УГВ в наступному році за рахунок збільшених тарифів на газ для населення, отримає додаткові доходи, які треба освоїти під егідою мети збільшити видобуток газу.

Тому з боку “Укргавидобування” відбувається фактично лобізм на високому рівні, і державному, і міжнародному, інтересів наших кредиторів.

“Щоб ці гроші пішли на закупівлю обладнання і бурового і того, яке буде використовуватись для розвідки”, — додав він.

Але, наголосив Ю.Корольчук, коли є зароблені гроші, то компанії всього світу йдуть шляхом імпортозаміщення, тобто вкладають їх у власне самооновлення та розвиток своїх технології, щоб позбутися постійної залежності від когось. Для цього реалізовують цілі держпрограми з імпортозаміщення.

“У нас же все навпаки — ніякої програми імпортозаміщення немає, при тому, що виробники є, і обладнання у них, яке може використовуватись, теж є. Структурні підрозділі УГВ, державні компанії, які присутні на ринку — вони також не в ідеальному технічному стані і в професійному... Але ж, якщо є гроші, то можна підтримувати вітчизняного виробника”, — додав він.

Експерт наголосив, що на сьогодні існують певні домовленості про те, що українське так зване збільшення видобутку газу буде пов’язане із тим, що іноземним українські спеціалісти так і залишаться в стороні.

“Найбільший ризик це є те, що ми, як наркоман просто підсядемо на імпорт, а у нас і так в країні імпорту — дай Боже — і нафтопродукти і продукти харчування, і ліки. Ми залежні від імпортного газу сьогодні, а тепер пропонуємо нашу вітчизняну галузь газовидобутку також підсадити на імпорт, щоб вона була залежна від обладнання і від спеціалістів, в першу чергу.

Тому, звичайно, в тому плані — логіка в діях УГВ відсутня, і немає там державної стратегії”, — зазначив Ю.Корольчук.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа Л.Підлісецького, геологорозвідку родовищ газу має фінансувати стратегічний інвестор.

При цьому, за словами віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом для КМУ.

Нагадаємо, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.