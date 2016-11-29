В УГВ лобіюють інтереси іноземних імпортерів обладнання — Ю.Корольчук
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. “Укргазвидобування” (УГВ) попросило Кабінет міністрів України дозволити використання обладнання світових виробників для геофізичних робіт. Однак така ініціатива менеджменту УГВ виглядає як лобізм на високому рівні інтересів міжнародних компаній, а не вітчизняних підприємств, які сьогодні беруть участь у тендерах “Укргазвидобування” на надання певних послуг та проведення робіт. Таку думку експерт Юрій Корольчук висловив у коментарі УНН.
За словами експерта, замість того щоб оновлювати власний парк техніки для газовидобування, УГВ вирішило вкладати зароблені на високих тарифах кошти в імпорт, який і так вже давно заполонив Україну. Він зазначив, що жодної політики щодо запровадження імпортозаміщення, як це роблять інші країни, в нас, на жаль, не ведеться.
“Насправді у нас є достатньо технічних ресурсів, так вони застарілі, але їх можна використовувати. Адже для того, щоб придбати нове обладнання треба, по-перше, витратити кошти, а по-друге, треба його вміти обслуговувати. Також треба укладати договори на обслуговування з іноземним виробником.
Тому тут (в ініціативі УГВ — ред.) є такий певний дисонанс. З однієї сторони, у самої компанії немає ні фізичних ні фінансових можливостей для того, щоб придбати все обладнання і нові ресурси, використовувати їх, обслуговувати, бурити ними далі та розвідувати, бо немає навіть спеціалістів. А те обладнання, що є, — на ньому все ще можуть працювати наші спеціалісти і обслуговувати його. За іноземне ж — треба додатково платити великі кошти”, — сказав він.
При цьому, за словами експерта, УГВ в наступному році за рахунок збільшених тарифів на газ для населення, отримає додаткові доходи, які треба освоїти під егідою мети збільшити видобуток газу.
Тому з боку “Укргавидобування” відбувається фактично лобізм на високому рівні, і державному, і міжнародному, інтересів наших кредиторів.
“Щоб ці гроші пішли на закупівлю обладнання і бурового і того, яке буде використовуватись для розвідки”, — додав він.
Але, наголосив Ю.Корольчук, коли є зароблені гроші, то компанії всього світу йдуть шляхом імпортозаміщення, тобто вкладають їх у власне самооновлення та розвиток своїх технології, щоб позбутися постійної залежності від когось. Для цього реалізовують цілі держпрограми з імпортозаміщення.
“У нас же все навпаки — ніякої програми імпортозаміщення немає, при тому, що виробники є, і обладнання у них, яке може використовуватись, теж є. Структурні підрозділі УГВ, державні компанії, які присутні на ринку — вони також не в ідеальному технічному стані і в професійному... Але ж, якщо є гроші, то можна підтримувати вітчизняного виробника”, — додав він.
Експерт наголосив, що на сьогодні існують певні домовленості про те, що українське так зване збільшення видобутку газу буде пов’язане із тим, що іноземним українські спеціалісти так і залишаться в стороні.
“Найбільший ризик це є те, що ми, як наркоман просто підсядемо на імпорт, а у нас і так в країні імпорту — дай Боже — і нафтопродукти і продукти харчування, і ліки. Ми залежні від імпортного газу сьогодні, а тепер пропонуємо нашу вітчизняну галузь газовидобутку також підсадити на імпорт, щоб вона була залежна від обладнання і від спеціалістів, в першу чергу.
Тому, звичайно, в тому плані — логіка в діях УГВ відсутня, і немає там державної стратегії”, — зазначив Ю.Корольчук.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа Л.Підлісецького, геологорозвідку родовищ газу має фінансувати стратегічний інвестор.
При цьому, за словами віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, залучення іноземних інвестицій до газової галузі є пріоритетом для КМУ.
Нагадаємо, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.