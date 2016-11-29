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В УГД лоббируют интересы иностранных импортеров оборудования - Ю.Корольчук

Киев • УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. "Укргаздобыча" (УГД) попросило Кабинет министров Украины разрешить использование оборудования мировых производителей для геофизических работ. Однако такая инициатива менеджмента УГД выглядит как лоббизм на высоком уровне интересов международных компаний, а не отечественных предприятий, которые сегодня принимают участие в тендерах "Укргаздобычи" на предоставление определенных услуг и проведение работ. Такое мнение эксперт Юрий Корольчук выразил в комментарии УНН.

В УГД лоббируют интересы иностранных импортеров оборудования - Ю.Корольчук

По словам эксперта, вместо того чтобы обновлять собственный парк техники для газодобычи, УГД решило вкладывать заработанные на высоких тарифах средства в импорт, который и так уже давно заполонил Украину. Он отметил, что никакой политики по внедрению импортозамещения, как это делают другие страны, у нас, к сожалению, не ведется.

"На самом деле у нас есть достаточно технических ресурсов, хотя они и устаревшие, но их можно использовать. Ведь для того, чтобы приобрести новое оборудование нужно, во-первых, потратить средства, а во-вторых, надо его уметь обслуживать. Также надо заключать договоры на обслуживание с иностранным производителем.

Поэтому здесь (в инициативе УГД - ред.) есть такой определенный диссонанс. С одной стороны, у самой компании нет ни физических, ни финансовых возможностей для того, чтобы приобрести все оборудование и новые ресурсы, использовать их, обслуживать, бурить ими дальше и разведывать, потому что нет даже специалистов. А то оборудование, что есть, - на нем все еще могут работать наши специалисты и обслуживать его. За иностранное же - надо дополнительно платить большие деньги", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, УГД в следующем году за счет увеличенных тарифов на газ для населения, получит дополнительные доходы, которые надо освоить под эгидой цели увеличить добычу газа.

Поэтому со стороны "Укргаздобычи" происходит фактически лоббизм на высоком уровне, и государственном, и на международном, интересов наших кредиторов.

"Чтобы эти деньги пошли на закупку оборудования и бурового и того, которое будет использоваться для разведки", - добавил он.

Но, подчеркнул Ю.Корольчук, когда есть заработанные деньги, то компании всего мира идут по пути импортозамещения, то есть вкладывают их в собственное самообновления и развитие своих технологий, чтобы избавиться от постоянной зависимости от кого-то. Для этого реализуют цели госпрограммы по импортозамещению.

"У нас же все наоборот - никакой программы импортозамещения нет, при том, что производители есть, и оборудование у них, которое может использоваться, тоже есть. Структурные подразделения УГД, государственные компании, которые присутствуют на рынке - они также не в идеальном техническом состоянии и в профессиональном... Но, если есть деньги, то можно поддерживать отечественного производителя", - добавил он.

Эксперт отметил, что на сегодня существуют определенные договоренности о том, что украинское так называемое увеличение добычи газа будет связано с тем, что украинские специалисты так и останутся в стороне.

"Самый большой риск это то, что мы, как наркоман просто подсядем на импорт, а у нас и так в стране импорта - дай Бог - и нефтепродукты, и продукты питания, и лекарства. Мы зависимы от импортного газа сегодня, а теперь предлагаем нашу отечественную отрасль газодобычи также подсадить на импорт, чтобы она была зависима от оборудования и от специалистов, в первую очередь.

Поэтому, конечно, в этом плане - логика в действиях УГД отсутствует, и нет там государственной стратегии", - отметил Ю.Корольчук.

Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа Л.Пидлисецкого, геологоразведку месторождений газа должен финансировать стратегический инвестор.

При этом, по словам вице-премьер-министра В.Кистиона, привлечение иностранных инвестиций в газовой отрасли является приоритетом для КМУ.

Напомним, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

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